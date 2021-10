Vaccini antinfluenzali, in corso seconda consegna delle dosi ai medici di base

La campagna antinfluenzale è iniziata ma continua comunque la distribuzione delle dose di vaccino ai medici di medicina generale da parte della Asl di Pescara.

La distribuzione dei vaccini nella Uoc (unità operativa complessa) di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Iesp), del vaccino antinfluenzale tetravalente destinato agli assistiti di età compresa tra i 18 e i 64 anni.

Le consegne saranno ripartite tra la sede centrale del Servizio Iesp, in via Paolini, 47 e le sedi distrettuali della Asl.

I medici di medicina generale sono stati invitati a ritirare le dosi di vaccino necessarie per i propri assistiti secondo modalità indicate. I medici che afferiscono alla sede centrale di Pescara e per quelli delle località limitrofe che ritirano abitualmente le dosi nella sede di Pescara potranno recarsi nell’ambulatorio vaccinale della Uoc Iesp in via Paolini, 47 - Pescara (piano terra) con il seguente calendario: mercoledì 13 ottobre dalle 15 alle 18 – dalla lettera A alla lettera D; giovedì 14 ottobre dalle 15 alle 18 - dalla lettera E alla lettera M; venerdì 15 ottobre dalle 15 alle 18 - dalla lettera N alla lettera Z.

I medici afferenti ad altre sedi distrettuali potranno raccordarsi con i medici vaccinatori delle sedi di riferimento, come di consueto.