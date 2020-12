Vaccini antinfluenzali, in consegna nuove dosi ai medici di base

Un nuovo carico di vaccini antinfluenzali è in consegna ai medici di base di Pescara nella giornata di oggi, venerdì 11 dicembre.

Come fa sapere il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, la Asl ha scritto ieri pomeriggio ai medici di famiglia per il ritiro di ulteriori dosi (circa 19 mila) di vaccino tetravalente.

La consegna è prevista dalle ore 12 alle 14.

Dunque da lunedì sarà possibile somministrare le nuovi dosi a partire dalla cosiddette categorie a rischio.

«Non sappiamo quante dosi verranno assegnate ai singoli medici, che non hanno alcuna colpa in questa vicenda e anzi vanno ringraziati», scrive Blasioli, «si ribadisce l'importanza di vaccinare primariamente i soggetti affetti da patologie e di estendere successivamente la vaccinazione agli altri aventi diritto».