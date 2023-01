Vaccino anti-covid, chiude l'hub dell'ex Lidl e riapre quello della stazione Porta Nuova

Resterà aperto fino al 10 gennaio il centro vaccinale anticovid ospitato nel'ex Lidl di via Colle Renazzo. Poi l'attività si sposterà nuovamente nella stazione Porta Nuova. Lo comunica la Asl fornendo i nuovi orari per il mese in corso per effettuare la vaccinazione.

Ultimo giorno utile dunque per effettuare la vaccinazione all'ex Lidl quello di martedì 10 gennaio dalle 9 alle 13. L'accesso è consentito senza prenotazione che resta invece obbligatoria solo per i bambini in età pediatrica (5-11 anni).

Si riparte il 17 gennaio alla stazione Porta Nuova che sarà aperta per le vaccinazioni tutti i martedì, i mercoledì e i venerdì dalle 9 alle 13. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria solo per i bambini tra 5 e 11 anni.

Nella settimana tra il 10 e il 17 gennaio sarà comunque possibile vaccinarsi nelle farmacie e presso gli studi dei medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna.

Per quanto riguarda gli altri centri vaccinazione è aperto anche il baby hub del vecchio ospedale in via Reanto Paolini 47 che il servizio lo espleterà tutti i martedì del mese dalle 15 alle 17. In questo caso è obbligatoria la prenotazione online o da fare chiamando il numero verde 800 009966.

Aperto anche l'hub vaccinale di Penne in Contrada Campetto che sarà a disposizione dalle 15 alle 18 di mercoledì 11 e mercoledì 25 gennaio senza bisogno di prenotare.