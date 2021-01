In arrivo dall'aeroporto di Ancona nuovi lotti del vaccino anticovid Pfizer per l'Abruzzo [VIDEO]

Sono in totale 14 i nuovi lotti del vaccino anti Covid-19 (Coronavirus) Pfizer arrivati all'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara-Ancona.

Alcuni di questi sono destinati all'Abruzzo e saranno consegnati nei prossimi giorni, come segnala AnconaToday.

A scortare le dosi fino ai centri di smistamento e non solo sono la guardia di finanza e la polizia.

Le fiale di vaccino sono state poi portate poi all’Inrca di Ancona, agli ospedali di Civitanova Marche, di Jesi, all’Ospedale di Camerino, di Fermo, di San Benedetto del Tronto, di Fossombrone e a due nosocomi della nostra regione e a uno del Molise.

