Vaccini anti Covid: al via le prenotazioni on line per over 80, disabili e categorie fragili

Vaccini anti Covid: al via le prenotazioni on line per over 80, disabili (con il loro caregiver) e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara). La piattaforma telematica della Regione Abruzzo sarà attiva da domani, lunedì 18 gennaio.

Le adesioni sono limitate ai residenti nella nostra regione e a chi per motivi di lavoro, assistenza o cura è domiciliato e seguito dalla rete regionale delle cure primarie. Potranno iscriversi anche tutti coloro che nella fase uno della campagna non siano stati ancora sottoposti a vaccinazione. Si verrà poi contattati dalla Asl di appartenenza per ricevere tutte le informazioni ai fini della sottoscrizione del consenso informato.

Si accede alla piattaforma QUI munendosi prima del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria (nonché del codice di esenzione per le categorie fragili). Dopo essersi collegati all’indirizzo web, va scelta l’opzione servizi on line. Si aprirà una pagina di presentazione: cliccando su 'accedi ai servizi', si passerà al menù generale.

In basso, le ultime due finestre sono riservate all’iniziativa. L’utente dovrà individuare la sua categoria e procedere. Il sistema fornirà una serie di informazioni generali, prima di richiedere l’inserimento del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Il passaggio successivo prevede, invece, l’inserimento dei dati anagrafici e l’indicazione della categoria in cui essere ricompresi.

In alternativa sono stati messi a disposizione alcuni numeri telefonici: 085/9218691, 085/9218692, 085/9218693. Saranno in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. Anche gli Urp delle Asl regionali forniranno assistenza ai cittadini: Asl 3 (provincia di Pescara) tel. 085/4253201 - 085/4253202 - 085/4253205 - 085/4253206 - 085/4253207 – info.urp@ausl.pe.it.