Vaccini Covid, una piattaforma per l’adesione del personale sanitario e degli ospiti delle rsa

Vaccini anti Covid, la Regione attiva una piattaforma per l’adesione del personale sanitario e degli ospiti delle rsa. La registrazione è riservata a chi opera nelle strutture pubbliche e private accreditate, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai farmacisti, ai veterinari e ai sanitari operanti nelle case di riposo. Ecco come commenta l’assessore alla salute, Nicoletta Verì:

“È un’iniziativa messa in campo per poter predisporre al meglio la macchina organizzativa delle vaccinazioni, stabilendo come procedere per assicurare a tutti la copertura e ottimizzando le risorse tecnologiche e logistiche a disposizione. Si comincia con gli operatori sanitari e gli ospiti delle strutture per anziani. Successivamente lo stesso sistema sarà utilizzato per le altre categorie prioritarie e per tutti i cittadini”.