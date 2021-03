Vaccini anti Covid al pala Dean Martin, prenotazioni al via per il personale scolastico

Gli insegnanti e gli amministrativi-tecnici-ausiliari possono prenotare il turno per la somministrazione della dose

Campagna di vaccinazione anti Covid-19 del personale scolastico della provincia di Pescara al via nel pala Dean Martin di Montesilvano come annunciato nei giorni scorsi.

E da ieri, giovedì 4 marzo, è attiva la piattaforma di prenotazione per l’appuntamento della somministrazione del vaccino AstraZeneca, riservato a insegnanti e amministrativi-tecnici-ausiliari fino ai 65 anni di età, già iscritti alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 sulla piattaforma regionale.

La Asl ha comunicato la disponibilità del personale medico per la prossima settimana, pertanto si possono prenotare fin da subito il giorno e l’orario al seguente link: https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/

Il foglio di prenotazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, stampato e consegnato al personale del Pala Dean Martin.