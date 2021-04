A Pescara più di 4 mila persone fragili saranno vaccinate in questa settimana, a contattarle sarà il Coc

Vaccinazioni anti Covid-19 nel PalaFiere di Pescara in via Tirino.

Il programma settinanale relativo alla somministrazione delle dosi è intenso.

Infatti da oggi, lunedì 12, fino a domenica 18 aprile, saranno vaccinate circa 5 mila persone.

Di queste 4.100 sono appartenenti alle categorie dei fragili che verranno contattati direttamente dal Coc (centro operativo comunale) dopo aver manifestato l'interesse alla vaccinazione sul portale della Regione. Inoltre sono previsti 1.048 richiami per l'inoculazione della seconda dose. Per tutti verrà utilizzato il siero Pfizer-Biontech. In questa settimana le persone appartenenti alla categoria dei fragili potranno essere contattate anche direttamente dal loro medico di famiglia visto che 16 sedici di questi saranno anche impegnati nelle postazioni create nel PalaFiere.

Altre dosi invece saranno somministrate nella scuola di polizia che da oggi è ufficialmente un secondo polo vaccinale nella nostra città.

Questo il programma settimanale delle somministrazioni nel PalaFiere: