Vaccini anti Covid, due "open days" a Manoppello

L’8 e 9 gennaio, nella palestra comunale di Manoppello in centro storico, si svolgeranno due "open days" dedicati alle vaccinazioni anti Covid ad accesso libero, in cui saranno somministrate 300 dosi di vaccino Moderna (sia terze dosi che prime dosi) a tutti i cittadini maggiorenni del posto. Pertanto sono sospese da oggi, mercoledì 29 dicembre, le prenotazioni dei vaccini tramite l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Manoppello. Alle persone che si sono già prenotate attraverso lo sportello comunale sarà garantita la priorità. Le stesse saranno avvertite telefonicamente e informate sul giorno e l’ora dell’appuntamento per il weekend indicato.

Tutte le restanti dosi saranno a disposizione, fino ad esaurimento delle scorte, dei cittadini di Manoppello, che si recheranno sul posto con il modulo semplificato compilato e con il tesserino sanitario. Questi modelli sono reperibili nelle sedi comunali o sul sito Internet di palazzo di città. Per evitare code e assembramenti, è consigliabile recarsi nella struttura vaccinale muniti di modulo compilato e tessera sanitaria in corso di validità. Si potrà accedere senza prenotazione nelle fasce orarie che saranno comunicate in un prossimo avviso. Modulo semplificato disponibile QUI.