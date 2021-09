Sarà possibile vaccinarsi contro il Covid senza prenotazione a "La Notte dei Ricercatori"

Il centro per la somministrazione dei vaccini nel “Pala Ud’A” di Chieti resterà aperto fino alle ore 23

Nel corso de "La Notte Europea dei Ricercatori”, in programma venerdì 24 settembre, sarà anche possibile vaccinarsi al “Pala Ud’A”.

Come riferisce ChietiToday, l'evento è in programma dalle ore 16 nel campus universitario di Chieti.

Come fanno sapere dall'ateneo sarà anche possibile vaccinarsi contro il Covid-19 senza prenotazione.

Grazie alla collaborazione con la Asl-02 l’università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” aprirà per l’occasione un hub vaccinale nel “Pala Ud’A”, all’ingresso del Campus, che sarà attivo dalle ore 16 alle 23. L'accesso sarà consentito agli studenti e al personale universitario, e ai cittadini presenti alla manifestazione purché muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento. L’intera linea vaccinale sarà gestita da personale medico e infermieristico messo a disposizione dalla Asl che, contestualmente, garantirà un accesso preferenziale alle vaccinazioni per gli studenti e il personale della “d’Annunzio” nel centro vaccinale di Colle dell’Ara. Il responsabile della Asl del centro vaccinale, Rosa Borgia, coordinerà le attività sanitarie, mentre l’organizzazione sarà curata dal personale amministrativo e di supporto dell’università.