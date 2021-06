Vaccinazioni anti Covid anche nelle farmacie dal primo luglio

In Abruzzo hanno aderito alla campagna 225 farmacie, prenotazioni al via nei prossimi giorni

Vaccinazioni anti Covid anche nelle farmacie abruzzesi a partire dal primo luglio.

A farlo sapere è l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, dopo la riunione operativa con le associazioni dei farmacisti che si è svolta oggi pomeriggio, lunedì 14 giugno, a Pescara.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche il referente regionale per la campagna vaccinale Maurizio Brucchi.



Le prenotazioni inizieranno nei prossimi giorni e saranno gestite direttamente dalle farmacie, che avranno a disposizione due tipologie di vaccini (una a vettori adenovirali e una a rna messaggero) per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età a partire dai 12 anni. Nella prima settimana ogni farmacia riceverà 28 dosi, che saliranno a 34 nella seconda e a 40 nella terza, per poi essere parametrate alle effettive necessità delle sedi in base alle prenotazioni ricevute. Le forniture alle farmacie territoriali saranno garantite dalle farmacie ospedaliere.