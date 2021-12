Vaccini anti covid ai bambini, somministrazioni nei locali dell'ex stazione di Porta Nuova

Verranno sommistrati nel centro di Pescara Porta Nuova, nei locali della vecchia stazione ferroviaria, i vaccini anti Covid-19 ai bambini dai 5 agli 11 anni.

A farlo sapere è la Asl che comunica che le sommistrazioni saranno avviate a partire dal 16 dicembre.

Ai più piccoli sarà riservato un percorso dedicato.

«Grazie alla collaborazione con il Comune di Pescara e con la Croce Rossa», si legge in una nota della Asl, «le vaccinazioni ai bambini si terranno, dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nel centro vaccinale ex stazione Pescara Porta Nuova. La Croce Rossa ha infatti messo a disposizione, dimostrando una grande sensibilità e disponibilità, uno spazio di circa 300 metri quadrati della ex stazione di Pescara Porta Nuova che le era stato affidato dal Comune».

Lo spazio che accoglierà la vaccinazione anticovid in età pediatrica, adiacente al centro vaccinale già attivo, è stato scelto dopo un sopralluogo congiunto di Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale anticovid della Asl di Pescara, del vicesindaco Giovanni Santilli e di un delegato dell’associazione Adricesta Onlus, che si occuperà dell’arredo “a misura di bambino”. Le vaccinazioni anti Covid-19 dedicate all’età pediatrica, che verranno organizzate in due linee vaccinali, si terranno durante il periodo delle attività scolastiche in fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18. Durante le vacanze natalizie l’apertura verrà ampliata anche nella fascia mattutina.

Il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, ringrazia il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco Giovanni Santilli, il presidente del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, Gianluca Desiderio, la presidente dell’Adricesta Onlus, Carla Panzino, per l’imprescindibile e preziosa collaborazione.