L'Abruzzo potenzia la campagna vaccinale: open day e open night per bambini e over 50

L'Abruzzo potenzia la campagna vaccinale, aumentando gli slot disponibili sulla piattaforma di prenotazione, ma anche organizzando open day e open night per bambini e over 50. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì: “La nostra rete – commenta – si è rivelata vincente, come riconosciuto in questi giorni anche dal generale Saverio Pirro, delegato della Struttura commissariale nazionale, che ha evidenziato come l’Abruzzo abbia superato di gran lunga i target di somministrazione fissati dal generale Figliuolo. Siamo tra le prime regioni italiane per efficienza, grazie all’impegno dei sanitari e dei volontari che stanno collaborando alla campagna”.

La scorsa settimana la media è stata di 12.600 inoculazioni giornaliere, con un consistente e costante aumento di prime dosi. L’83.63% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose, mentre il 3% è in attesa della seconda dose e il 43% sta aspettando la terza. Per quanto riguarda la fascia over 50 (la platea potenziale è pari a 607497 persone), il 93% ha ricevuto almeno una dose, l’88.5% e il 55.6% la terza. Entro il 31 gennaio dovranno dunque (in base all’obbligo vaccinale) ricevere almeno la prima somministrazione ancora 40492 cittadini, anche se il numero è notevolmente inferiore, perché al totale vanno sottratti gli esenti, i guariti da meno da 6 mesi e coloro che, pur residenti anagraficamente in Abruzzo, sono domiciliati altrove.