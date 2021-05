Esauriti i posti per le vaccinazioni della settimana Astrazeneca dedicata agli over 40

Prenotazioni al completo per la settimana Astrazeneca dedicata agli over 40 per i vaccini anti Covid. Sul portale del Comune di Pescara, infatti, dove il 20 maggio scorso erano state aperte dalla Asl le prenotazioni per la fascia 40/49 anni, i posti sono attualmente esauriti per le giornate di sabato 22, domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 maggio. Ricordiamo che le prenotazioni erano riservate agli over 40 della provincia di Pescara. Non è escluso che nei prossimi giorni la piattaforma venga riaperta alle prenotazioni per questa fascia di utenti per date successive al 25 maggio.

Nessun posto attualmente a disposizione anche per le vaccinazioni dei caregiver di persone disabili, con legge 104 e che convivono o assistono cittadini estremamente vulnerabili e fragili. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il sindaco Masci aveva scritto alla Asl e alla Regione lanciando un appello per accelerare con le somministrazioni a domicilio per gli utenti impossibilitati a raggiungere i centri vaccinali.