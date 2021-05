Al via le vaccinazioni di prossimità nei piccoli comuni abruzzesi: in azione i militari dell'esercito

Da lunedì 24 maggio partiranno le vaccinazioni di prossimità in alcuni piccoli comuni abruzzesi. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla sanità Verì, ricordando che questo genere di attività è riservata a piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne e montane della regione, e in questa prima fase saranno interessati alcuni centri del Chietino e dell'Aquilano, con popolazione inferiore a 500 abitanti.

“Le vaccinazioni saranno eseguite dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla struttura commissariale del generale Figliuolo, che ha esteso il programma già predisposto per le isole minori anche ai paesi montani in cui vivono soprattutto anziani e dove la viabilità per raggiungere gli hub vaccinali è più difficoltosa”.

I team di militari arriveranno nei centri con date prestabilite sottoponendo a vaccinazione tutta la popolazione residente interessata alla somministrazione, ed in questo modo limiteranno i disagi e lunghi spostamenti per i residenti di queste zone, creando piccole zone covid free per la ripresa di una normale vita sociale in queste comunità e rendendole anche destinazioni turistiche appetibili per la garanzia di sicurezza sanitaria.