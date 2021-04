Stop alle manifestazoni d'interesse per le vaccinazioni sul portale della Regione Abruzzo: tutti i dettagli

L'assessore Verì ha fatto sapere che mercoledì 14 aprile sarà l'ultimo giorno in cui si potrà effettuare la manifestazione d'interesse attraverso il portale regionale

Stop, a partire da giovedì 15 aprile, alle manifestazioni d'interesse dei vaccini attraverso il portale della Regione Abruzzo, che fino a venerdì scorso era l'unico disponibile per le registrazioni. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Verì, specificando che con l'entrata in funzione del portale di Poste italiane ( https://prenotazioni. vaccinicovid.gov.it/) già da venerdì 9 aprile ora sarà quello l'unico riferimento per esprime la propria adesione alla campagna vaccinale contro il Covid.

Mercoledì 14 aprile sarà dunque l'ultimo giorno disponibile sul sito Abruzzo Sanità. Per le adesioni Poste ha attivato anche altri canali, come sportelli Postamat e portalettere. Ricordiamo che con la prenotazione tramite la piattaforma di Poste è possibile già scegliere la prima data utile e la sede vaccinale per la somministrazione del vaccino.