Vaccinazioni, in arrivo a Pescara oltre 4000 mila dosi consegnate da Poste italiane

In particolare, domenica 30 maggio arriveranno dosi dei vaccini di Johnson & Johnson e Moderna

In arrivo anche a Pescara nuove dosi di vaccino anti Covid. Lo ha reso noto Poste italiane aggiungendo che domenica 30 maggio saranno consegnate da parte di Sda Express Courier 1900 dosi del vaccino Moderna e 2350 dosi del vaccino Johnson&Johnson destinate all’ospedale Santo Spirito.

Le dosi, poi, saranno ovviamente distribuite negli hub vaccinali sparsi sul territorio provinciale.

Nelle ultime due settimane, Sda aveva consegnato alla struttura pescarese altre 1900 dosi del vaccino Moderna, 1900 dosi del vaccino Johnson&Johnson e 1500 dosi del vaccino AstraZeneca.

A livello nazionale, 32 furgoni speciali di Sda expressi courier procederanno alle consegne in tutta Italia di 197.650 dosi fra sabato 29 e domenica 30 maggio. Oltre all'Abruzzo sono in consegna vaccini in Lombardia, Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.