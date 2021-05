Partono le vaccinazioni anche per i donatori di sangue Fidas

Al via le vaccinazioni dei donatori di sangue Fidas. Lo ha fatto sapere l'associazione pescarese aggiungendo che tutti i donatori attivi e maggiorenni possono telefonare ed esprimere la volontà di vaccinazioni, chiamando i numeri 085/298244 e 085/27790, o inviando un messaggio whatsapp sul numero 335/5925150 con nome, cognome e data di nascita, indicando il desiderio di immunizzarsi. La presidente Di Carlo evidenzia come la Fidas da sempre sia vicina ai propri donatori, per migliorare il loro benessere e la loro salute:

"Ringrazio la Asl di Pescara e il centro trasfusionale che, ben consapevoli dell’importanza dei donatori di sangue, hanno tenuto conto delle nostre richieste per la pianificazione dei vaccini a loro beneficio. Si tratta di una risposta concreta alle esigenze di una categoria che, con il gesto gratuito e volontario della donazione, sostiene l’attività sanitaria e salva molte vite umane”.

Il vaccino per i donatori arriva dopo la categoria dei fragili, dimostrando l'importanza di coprire anche questo genere di persone. Ai donatori verrà fornita una certificazione da presentare nel punto vaccinale indicato dalla Fida, che si occuperà della prenotazione, che vale ovviamente solo per chi non ha già una prenotazione attiva. Per informazioni si può telefonare ai numeri indicati il lunedì e sabato dalle 8 alle 13.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 17, il giovedì dalle 8 alle 17.