Vaccinazioni Covid, sei giorni di open day a Pescara per gli over 60 con Astrazeneca: ecco come prenotarsi

Sei giorni di open day per le vaccinazioni degli over 60 a Pescara. Come anticipato ieri dal presidente Marsilio, dal 25 al 30 aprile sarà possibile aderire alla vaccinazione riservata alle persone fra i 60 e 80 anni tramite prenotazione sul sito del Comune di Pescara, per il vaccino di Astrazeneca.

Dalle 18 sarà attivo il link che consentirà la prenotazione, fa sapere la Asl, che avverrà nel centro vaccinale in via Tirino 431. In questo modo, si punta ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale. La Asl ha dichiarato:

L’organizzazione è frutto della sinergia logistica tra l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria, ed è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione

L'assessore comunale Seccia ha fatto sapere che il comune si sta organizzando aggiungendo che la vaccinazione sarà riservata ai residenti in provincia di Pescara.

Il link per la prenotazione: https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1087