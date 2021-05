Oltre 260 posti ancora a disposizione per le vaccinazioni Covid riservate ai fragili al palafiere in via Tirino

Sono ancora oltre 260 (aggiornamento delle 17 del 15 maggio) i posti a disposizione per i cittadini della provincia di Pescara appartenenti alla categoria "fragili" per le vaccinazioni anti Covid in programma domenica 16 maggio. A partire dal 13 maggio infatti la Asl ha avviato un'ulteriore fase di somministrazioni grazie alle 1200 dosi ricevute.

Per l'ultima giornata attualmente in programma, dunque, è ancora possibile prenotarsi. Potranno accedere alla vaccinazione, che si tiene al palafiere in via Tirino a Pescara, coloro che rientrano nella categoria dei fragili come previsto dalle norme della protezione civile nazionale, e che hanno già manifestato l'interesse sulla piattaforma regionale dedicata.

In fase di prenotazione, che avviene sul portale del Comune di Pescara, si potrà scegliere l'orario in base alla disponibilità di sieri, fra le 9 e le 18 considerando che i posti alle 18,30 sono già esauriti. Il link di riferimento è il seguente: https://wsinfo.comune.pescara.it/vaccinaz/main.php?fbclid=IwAR01tNXp1xqOpmyJVHG3bnizAx_6cHl4P3YcMssyU01VL-QbdQh0pD0pJrQ