Vaccinazioni Covid, in Abruzzo aperte le manifestazioni d'interesse anche per altre categorie

La piattaforma regionale per le manifestazioni d'interesse relative alle vaccinazioni Covid in Abruzzo da oggi è aperta anche ad altre categorie. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Verì aggiungendo che si tratta di nuove categorie del mondo della scuola ed enti di formazione.

Le nuove categorie, che si aggiungono a quelle già attive e disponibili, sono:

personale non assistito e non residente in Abruzzo, ma operante in scuole e università abruzzesi esclusivamente: accesso esclusivamente attraverso il sistema Spid;

personale afferente ad enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo: accesso con tessera sanitaria per i residenti, con Spid per i non residenti

doppia iscrizione (ad esempio se un utente si è già registrato come soggetto fragile, potrà registrarsi anche come operatore scolastico)

personale degli asili nido pubblici e privati

insegnanti di sostegno

tirocinanti;

personale scolastico non docente (e non compreso in altre voci)

Le manifestazioni d'interesse per il personale scolastico saranno possibili fino al primo marzo salvo proroghe, e l'assessore ricorda che l'ordine cronologico non è il criterio con cui verranno poi contattate le persone per le vaccinazioni, che restano volontarie e non vincolanti. Ricordiamo che il portale da consultare è https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi