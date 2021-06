Vaccinazioni Covid, in Abruzzo 898.125 somministrazioni: oltre un milione le dosi ricevute

Sono 898.125 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 21 del 9 giugno. Lo si apprende dal portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'89,7% delle dosi attualmente ricevute, che ammontano a 1.001.050 considerando le forniture arrivate nelle ultime ore da parte della protezione civile nazionale.

L'Abruzzo è di due punti percentuali sopra la media nazionale per le somministrazioni, mentre nella graduatoria delle regioni e province autonome è al terzo posto. In cima troviamo la Lombardia con il 90,2% delle dosi già inoculate, in coda la Sardegna l'81,6%.

Analizzando invece le dosi in base alle fasce d'età per le somministrazioni, l'80,68% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose, mentre 73,37% la seconda o il vaccino monodose. Per gli over 70, l'82,63% ha ricevuto la prima dose, il 40,69% la seconda dose o il mondose. Per gli over 60, il 72,54% ha ricevuto la prima dose mentre il 32,30% la seconda o il siero a dose unica. In Abruzzo l'immunità di gregge sarà raggiunta il 20 agosto.