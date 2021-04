Sono 266.208 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo, pari al 74.9% di quelle disponibili

I dati sono disponibili sul portale ufficiale del Governo che monitora in tempo reale l'andamento della campagna vaccinale in Italia

Salgono a 266.208 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 20 dell'8 aprile. È quanto emerge analizzando il portale ufficiale del Governo dedicato al monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese.

Si tratta del 74.9% delle dosi attualmente disponibili, pari a 355.340. L'Abruzzo è di 2,3 punti percentuali sotto la media nazionale. Nella graduatoria delle regioni e province autonome per percentuale di somministrazioni, la nostra regione è al quattordicesimo posto. Al primo troviamo la Valle d'Aosta con l'88% delle dosi utilizzate, all'ultimo posto la Calabria con il 68,2%.

Analizzando le somministrazioni in Abruzzo per fasce d'età, 92,601 dosi sono state inoculate a over 80, 22.136 a over 90, 15.068 a over 70. La fascia d'età 50/59 anni ha ricevuto 40.119 dosi. In Italia sono state somministrate complessivamente 12.012.470 dosi di vaccino.