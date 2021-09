Vaccino Covid, somministrate 1,775 milioni di dosi in Abruzzo: raggiunto oltre il 70% dei ventenni

In Abruzzo sono 1.775.578 le dosi di vaccino anti Covid somministrate alle 21 del 7 settembre. Si tratta dell'87,3% delle dosi complessivamente ricevute dalla nostra regione, pari a 2.034.057. La nostra regione è sotto la media nazionale di inoculazione dell'1,4%.

Andando ad analizzare la graduatoria delle regioni e province autonome, l'Abruzzo è al diciassettesimo posto. In cima troviamo il Molise con il 92,5% delle dosi già inoculate, in coda la provincia di Bolzano all'82,6%.

Se invece si analizzano le somministrazioni in base alle fasce d'età, scopriamo che in Abruzzo l'81,79% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale, pari a 95.655 cittadini. La percentuale sale all'87,69% per gli over 70 e all'84,15% per gli over 60. Fra i giovani, il 45,35% della fascia 12/19 anni ha completato il ciclo vaccinale, mentre la percentuale per gli over 20 è del 70,57%.