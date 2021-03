Somministrate in Abruzzo 221.302 dosi di vaccino anti Covid, sono l'89,1% di quelle disponibili

Dai dati disponibili sul portale ufficiale del Governo per monitorare la campagna vaccinale, l'Abruzzo è in linea con la media nazionale di somministrazioni

Sono 221.302 le dosi di vaccino anti Covid somministrate alle 15.31 del 31 marzo in Abruzzo. Lo si apprende dal portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'89,1% delle dosi attualmente disponibili, pari a 248.490.

L'Abruzzo è in linea con la media nazionale delle somministrazioni, e nella graduatoria delle regioni e province autonome per percentuale di vaccini somministrati, è al decimo posto. In testa la provincia autonoma di Bolzano al 97,1%, in coda la Calabria con il 79,6%.

Per la distribuzione delle dosi nelle varie fasce d'età, sono 75.048 quelle iniettate in Abruzzo a over 80, 18.795 a over 90. Segue la fascia 50/59 anni con 36.166 e quella 40/49 anni con 28.073 somministrazioni. In Italia sono state somministrate 10.018.265 dosi.