Sono 1,510 milioni le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo: immunizzato oltre il 63% degli over 50

In Abruzzo alle 21 del 30 luglio sono state somministrate 1.510.671 dosi di vaccino anti Covid. I dati sono disponibili e consultabili sul portale del Governo che monitora l'andamento della campagna vaccinale nelle singole regioni. Si tratta del 95,6% delle dosi ricevute, considerando le forniture arrivate negli ultimi giorni che portano il totale delle dosi a 1.580.544.

L'Abruzzo è dello 0,3% sopra la media nazionale di somministrazione, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di inoculazioni, è al quinto posto. In cima la Lombardia con il 98,2% delle dosi già somministrate, in coda la provincia autonoma di Bolzano all'89,2%.

Analizzando invece le somministrazioni in base alle fasce d'età, sono l'80,66% gli overo 80 immunizzati. Per gli over 70 la percentuale sale all'82,51% mentre per gli over 60 scende al 75,14%. Gli over 50 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 63,58% mentre gli over 40 il 53,25%. L'immunità di gregge in Abruzzo dovrebbe essere raggiunta il 26 agosto.