L'Abruzzo supera quota 200 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate: sono l'82,6% di quelle disponibili

Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Arrivate circa 32 mila nuove dosi in Abruzzo nelle ultime ore

Sono 200.425 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 9 del 27 marzo. È quanto riporta il portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'82,6% delle dosi attualmente disponibili, con la percentuale assoluta che è scesa per l'arrivo nelle ultime ore di 31.590 dosi che porta il totale delle fiale arrivate a 242.590.

L'Abruzzo attualmente è di 0,4 punti percentuali sopra la media nazionale di dosi somministrate rispetto a quelle disponibili, e nella graduatoria delle regioni e province autonome è all'undicesimo posto. In testa arriva la provincia autonoma di Bolzano con il 91% di dosi somministrate, in coda la Calabria con il 73,8%.

Analizzando invece le fasce d'età vaccinate in Abruzzo, sono 64.617 le dosi somministrate agli over 80 e 16.621 quelle agli over 90. Segue la fascia fra i 50 e 59 anni con 34.385 dosi somministrate. In Italia, attualmente, sono 9.017.250 le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale.