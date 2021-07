Somministrate in Abruzzo oltre 1,470 milioni di dosi di vaccino anti Covid: il 37% degli over 20 è già immunizzato

L'Abruzzo è al terzo posto in Italia per percentuale di vaccini inoculati rispetto alle dosi attualmente ricevute

Sono 1.470.033 le dosi di vaccino anti Covid somministrate alle 21 del 27 luglio in Abruzzo. I dati riguardanti l'andamento della campagna vaccinale in Italia e nelle singole regioni sono disponibili sul portale del Governo. Si tratta del 97,4% delle dosi attualmente ricevute in Abruzzo, pari a 1.509.234.

L'Abruzzo è di 1,9 punti percentuali sopra la media di somministrazione nazionale, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di inoculazione è al terzo posto. In cima la Lombardia con il 99,5% delle dosi somministrate, in coda la provincia autonoma di Bolzano al 90,6%.

Se si analizza invece l'andamento delle somministrazioni in base alle fasce d'età, si scopre che in Abruzzo l'80,51% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale. Per gli over 70 la percentuale è dell'80% mentre per gli voer 70 del 72,55%. Scendendo con le classi d'età, gli over 20 superano gli over 30 per numero di cittadini immunizati rispettivamente con il 37,12% e il 36,59% che hanno già ricevuto entrambe le dosi o il siero monodose. L'immunità di gregge dovrebbe essere raggiunta il 29 agosto.