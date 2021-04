Coronavirus, somministrate in Abruzzo 389.456 dosi di vaccino: sono l'86,7% di quelle disponibili

Sono 389.456 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle ore 6 del 26 aprile. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna nel nostro Paese. Si tratta dell'86,7% delle dosi attualmente a disposizione, in attesa dell'arrivo delle nuove forniture nei prossimi giorni.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di 2,6 punti percentuali. Nella graduatoria in base alle percentuali delle somministrazioni fra le regioni e province autonome italiane, la nostra regione è al 18esimo posto. In testa le Marche con il 93,3% delle dosi somministrate, in coda la Calabria con l'81,3%.

Andando ad analizzare le dosi somministrate in base alle fasce d'età in Abruzzo, 118.819 dosi sono andate a over 80, 26.523 a over 90 e 56.499 a over 70. Seguono gli over 60 con 57.519 inoculazioni In Italia sono state somministrate complessivamente 17.751.752 dosi.