Vaccino Covid, oltre 1,829 milioni di dosi somministrate in Abruzzo: sono l'86,5% di quelle disponibili

Sono 1.829.648 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 6 del 21 settembre. Lo si apprende consultando il portale del Governo che monitora l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'86,5% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra regione, pari a 2.114.830.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale dell'1,9% e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle somministrazioni è al sedicesimo posto. Analizzando invece l'andamento della campagna vaccinale fra le fasce d'età, si nota che l'82,13% degli over 80 abruzzesi ha completato il ciclo vaccinale, percentuale che sale all'88,28% per gli over 70. Sono invece l'85,46% gli over 60 che hanno avuto entrambe le dosi del siero o il vaccino monodose. Fra i giovani 20/29 anni, il 76,34% ha completato il ciclo di vaccinazione, mentre per gli over 40 la percentuale scende al 72,90%. Non sono ancora disponibili i dati riguardanti il richiamo o terza dose.