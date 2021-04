Vaccinazioni anti Covid, in Abruzzo somministrate 259.295 dosi: sono il 73% di quelle disponibili

Sono 259.295 le dosi di vaccino somministrate in Abruzzo alle 20 del 7 aprile. Lo si apprende consultando il portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale. Si tratta del 73% delle dosi disponibili, considerando l'importante approvvigionamento delle ultime ore che ha portato a quota 355.340 le dosi complessivamente ricevute e a disposizione della nostra regione.

L'Abruzzo è sotto del 2,1% rispetto alla media nazionale mentre nella graduatoria delle regioni e province autonome la nostra regione si colloca al quindicesimo posto. In cima troviamo la Valle d'Aosta all'85,2%, in coda la Calabria al 66,3%.

Analizzando invece le fasce d'età che hanno ricevuto il vaccino in Abruzzo, sono 89.765 le dosi somministrate a over 80, 21.731 ad over 90 e 13.289 a over 70. La fascia fra i 50 e 59 anni ha avuto 39.628 dosi. In Italia sono state complessivamente somministrate 11.697.462 dosi.