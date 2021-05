In Abruzzo somministrate 456.853 dosi di vaccino anti Covid, arrivate nuove forniture nelle ultime ore

Sono 456.853 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 17.00 del 2 maggio. Lo si apprende dal portale ufficiale del Governo che monitora in tempo reale l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'82,7% delle dosi ricevute complessivamente, considerando che nelle ultime ore sono arrivate nuove forniture pari a circa 48 mila dosi.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale dello 0,4% per la media di somministrazioni, e considerando la graduatoria delle regioni e province autonome è al dodicesimo posto. In cima troviamo la Liguria all'88,4%, in coda la Calabria al 75,7%.

Analizzando invece le fasce d'età che hanno ricevuto le dosi nella nostra regione, 127.173 sono andate ad over 80, 28.188 a over 80 e 81.997 a over 70. Segue la fascia 60/69 anni con 77.738 dosi inoculate. In Italia sono state somministrate 20.524.435 dosi.