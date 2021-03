Vaccinazioni Covid, in Abruzzo somministrate 155.054 dosi: sono l'83,9% di quelle disponibili

Con la sospensione del vaccino Astrazeneca per ora le somministrazioni sono esclusivamente con vaccino Pfizer e Moderna

Sono 155.054 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 15.30 del 17 marzo. È quanto emerge analizzando il sito del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'83,9% delle dosi a disposizione, pari a 184.850.

L'Abruzzo è di 3,9 punti percentuali sopra la media nazionale di somministrazioni in base alle dosi ricevute. Nella graduatoria che comprende regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazioni, la nostra regione è al settimo posto. Al primo posto troviamo la Valle d'Aosta con il 90% delle dosi già somministrate, mentre in coda c'è la Sardegna con il 64,2%.

Analizzando invece le fasce d'età in base al numero di somministrazioni, in Abruzzo sono 37.225 le dosi somministrate a ultraottantenni e 11.200 quelle agli ultranovantenni. Segue la fascia d'età fra i 50 e 59 anni con 31.357 dosi somministrate. In Italia complessivamente sono state somministrate 7.101.882 dosi dall'inizio della campagna vaccinale.