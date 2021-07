In Abruzzo somministrate oltre 1,339 milioni di dosi di vaccino anti Covid: immunizzato quasi l'80% degli over 80

Sono 1.339.862 le vaccinazioni anti Covid somministrate in Abruzzo alle 17 del 17 luglio. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 93,6% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra regione, pari a 1.430.739.

L'Abruzzo è dell'1,1% sopra la media nazionale di inoculazione, e nella graduatoria delle regioni e province autonome si posiziona al quinto posto. In cima c'è la Lombardia con il 95,7% delle dosi già somministrate, in coda la Calabria all'87,7%.

Analizzando invece le somministrazioni in base alle fasce d'età. il 79,90% degli over 80 risulta immunizzato al virus. Per la fascia over 70 la percentuale scende al 68,69% mentre per quella over 60 al 62,65%. Gli over 40 immunizzati sono 41,04%. In Abruzzo l'immunità di gregge dovrebbe essere raggiunta il 22 agosto.