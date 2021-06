Somministrate 984.783 dosi di vaccino anti Covid in Abruzzo: immunizzato il 74,5% degli over 80

L'Abruzzo si avvicina alla soglia del milione di dosi di vaccino anti Covid somministrate. Alle 21 del 17 giugno infatti sono 984.703 le dosi di siero inoculate nella nostra regione, in base ai dati presenti sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 91% delle dosi ricevute, pari a 1.082.305.

La nostra regione è di 1,8 punti percentuali sopra la media nazionale di somministrazione, e nella graduatoria delle regioni e province autonome è al quinto posto. In cima troviamo l'Emilia Romagna al 91,4%, in coda la Sardegna all'82,8%.

Se si analizzano le fasce d'età per percentuale di dosi ricevute, gli over 80 in Abruzzo hanno avuto per l'81,1% la prima dose e per il 74,5% la seconda o il siero monodose. Per gli over 70, l'83,3% ha ricevuto una inoculazione, il 43,31% la seconda o il vaccino a dose unica. Infine per gli over 60, il 75,38% ha ricevuto una dose a fronte del 34,69% che risulta immunizzato. L'immunità di gregge in Abruzzo dovrebbe essere raggiunta il 26 settembre.