In Abruzzo somministrate oltre 1,268 milioni di dosi di vaccino anti Covid: immunizzato il 79,45% degli over 80

Sono 1.268.314 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 21 del 12 luglio. Lo si apprende consultando il portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 91,3% delle dosi complessivamente ricevute dall'inizio della campagna, pari a 1.388.669.

L'Abruzzo è in perfetta linea con la media nazionale di somministrazioni, mentre per quanto riguarda la graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di inoculazioni, è al decimo posto. In cima troviamo la Lombardia con il 94,2% delle dosi già somministrate, in coda la Calabria con l'85,8%.

Analizzando invece le singole fasce d'età, in Abruzzo il 79,45% degli over 80 è già immunizzato con doppia dose o siero monodose. Per gli over 70 la percentuale scende al 61,58% mentre per gli over 60 è del 55,62%. Gli over 40 già immunizzati al virus sono invece 36,50%. Nella nostra regione l'immunità di gregge dovrebbe essere raggiunta il 30 agosto.