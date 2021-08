Abruzzo al quarto posto per somministrazioni di vaccino anti Covid: oltre il 50% dei ventenni è immunizzato

In Abruzzo sono state somministrate, 1.629.748 dosi di vaccino anti Covid alle 9 dell'11 agosto 2021. Si tratta del 98,1% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra regione, pari a 1.662.097. I dati sono disponibili sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale.

La nostra regione è dello 0,8% sopra la media nazionale, mentre nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazioni, si piazza al quarto posto. In cima troviamo la Lombardia al 100,7% delle dosi ricevute, in coda la provincia di Bolzano all'89%.

Analizzando invece le fasce d'età per somministrazioni, l'81,8% degli over 80 ha ricevuto due dosi o il siero monodose. Sono invece l'85,99% gli over 70 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 79,78% gli over 60 e il 70,74% gli over 50. Nella fascia 20/29 anni oltre il 53% ha già completato il ciclo vaccinale. In Abruzzo l'immunità di gregge dovrebbe essere raggiunta il 4 settembre prossimo.