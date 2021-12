In Abruzzo somministrate quasi 2,2 milioni di dosi di vaccino anti Covid: oltre 5 mila i guariti negli ultimi sei mesi

Sono 2.196.141 le dosi di vaccino anti Covid somministrate complessivamente dall'inizio della campagna in Abruzzo. I dati, aggiornati alle 6 del 10 dicembre, sono disponibili sul portale del Governo per il monitoraggio delle somministrazioni nelle varie regioni italiane. Si tratta del 92% delle dosi complessivamente ricevute, pari a 2,387 milioni dato che colloca l'Abruzzo sotto la media nazionale di somministrazioni di 3,6 punti percentuali, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alla percentuale di somministrazioni, al quartultimo posto. In cima troviamo la provincia autonoma di Trento con il 104,9% delle dosi inoculate, in coda la provincia autonoma di Bolzano con il 90,5%.

Sono invece 5.040 i guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi in Abruzzo, con oltre 1.200 bambini dai 12 ai 19 anni che hanno superato l'infezione e 889 giovani dai 20 ai 29 anni. Analizzando invece le percentuali di terze dosi in base alla fascia d'età, il 50,24% degli over 80 ha già avuto la dose booster, mentre per gli over 70 la percentuale scende al 30,82%. Solo il 19,31% dei cittadini fra i 50 e 59 anni ha già ricevuto la dose di richiamo mentre per gli over 40 la percentuale è del 13,48%.