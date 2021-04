L'Abruzzo supera quota 280 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate: sono il 79,4% di quelle disponibili

Il dato è disponibile sul portale aperto dal Governo per monitorare in tempo reale l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese

Sono 282.255 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 16 del 10 aprile. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio in tempo reale della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 79,4& delle dosi attualmente disponibili, pari a 355.340.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di somministrazione dell'1,4%. Andando ad analizzare la graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazione, l'Abruzzo è al tredicesimo posto. Al primo troviamo il Veneto con il 90,3% di vaccini già inoculati, in coda la Calabria al 72,1%.

Se si analizzano invece le fasce d'età vaccinate in Abruzzo, 98.213 dosi sono state inoculate a overo 80, 22.938 a over 90 e 20.383 a over 70. La fascia 50/59 anni ha ricevuto 41.245 dosi di vaccino. In Italia complessivamente sono state somministrate 12.652. 847 dosi.