Somministrate in Abruzzo oltre 1 milione e centocinquantamila dosi di vaccino anti Covid: il 76,95% degli over 80 è immunizzato

Somministrate in Abruzzo 1.154.678 dosi di vaccino anti Covid alle 17 del 3 luglio. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale. Si tratta del 90,3% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra regione, pari a 1.280.039.

L'Abruzzo è dello 0,5% sopra la media nazionale delle somministrazioni effettuate in base alle dosi ricevute, e nella graduatoria delle regioni e province autonome è all'ottavo posto. In cima la Lombardia con il 92,1% di inoculazioni effettuate, in coda la Calabria all'83,9%.

Se si analizzano invece le somministrazioni per fasce d'età, si scopre che il 76,95% degli over 80 è immunizzato, il 52,5% degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale, percentuale che scende al 45,31% per gli over 60. Coloro che hanno ricevuto due dosi o il siero monodose fra gli over 50 sono il 37,65%.