L'Abruzzo sfiora quota 1,7 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate: sono il 93,5% di quelle ricevute

I dati sono disponibili sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale. Doppia dose per oltre l'81% degli over 80

Sono 1.692.018 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 6 del 23 agosto. Lo si apprende consultando il portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 93,5% delle dosi complessivamente ricevute, pari a 1.810.790.

L'Abruzzo è dello 0,8% sopra la media nazionale di somministrazione, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di dosi inoculate, è all'ottavo posto. In cima troviamo la Lombardia al 95,8%, in coda la provincia di Bolzano all'85,3%.

Nella nostra regione oltre l'81% degli over 80 ha avuto doppia dose, così come l'86,5% degli over 70. La percentuale scende all'82,27% per gli overo 60. Sono invece vaccinati a doppia dose o con siero a dose unica il 59.57% degli under 30 (20-29 anni). L'immunità di gregge sarà raggiunta in Abruzzo il 25 settembre.