Vaccinazioni anti Covid per gli anziani con più di 80 anni, a Spoltore si inizia il 4 marzo

Saranno avviate giovedì 4 marzo le vaccinazioni anti Covid per gli anziani di età superiore agli 80 anni a Spoltore.

A farlo sapere è l'amministrazione comunale che informa come il centro vaccinale sia stato allestito nella palestra della scuola "Tiziana Fagnani" a Santa Teresa di Spoltore.

In questa sede verranno vaccinati anche gli ultra ottantenni dei comuni di Cappelle sul Tavo e Moscufo.

Gli anziani che hanno aderito alla manifestazione di interesse sulla piattaforma regionale saranno contattati dai rispettivi uffici comunali per conoscere data e ora di vaccinazione. I soggetti fragili, anche se hanno già registrato i loro dati sulla piattaforma, non saranno contattati in questa fase.

È un momento importante per queste tre comunità», sottolinea Di Lorito, «iniziamo a combattere questo virus con lo strumento più importante, che quanto prima speriamo possa essere messo a disposizione di tutte le altre categorie».