Somministrate in Abruzzo 743.175 dosi di vaccino anti Covid: sono il 92,3% delle dosi ricevute

Sono 743.175 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 21 del 26 maggio. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 92,3% delle dosi attualmente ricevute pari a 804.930.

L'Abruzzo è dello 0,4% sopra la media nazionale di somministrazioni, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di inoculazioni si colloca all'ottavo posto. In cima troviamo la Lombardia con il 94% di dosi già somministrate, in coda la Sardegna con l'84,7%.

Analizzando invece la distribuzione delle dosi in base alle fasce d'età, 156.622 sono andate agli over 70, 152.773 agli over 60 e 141.619 agli over 80. In Italia sono state somministrate complessivamente 32.792.210 dosi di siero anti Covid.