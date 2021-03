In Abruzzo somministrate 111.683 dosi di vaccino anti Covid, sono l'85,9% di quelle disponibili

Il dato è disponibile sul sito ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale in Italia

Sono 111.683 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 6 dell'8 marzo. È quanto emerge analizzando i dati del sito ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale in Italia. Si tratta dell'85,6% delle dosi a disposizione ad oggi, pari a 129.950. In settimana si attende l'arrivo di altre dosi.

L'Abruzzo è sopra la media nazionale di 3,1 punti percentuali. Stilando una graduatoria delle regioni e provincie autonome in base alle dosi somministrate rispetto a quelle disponibili, la nostra regione è al nono posto. In testa troviamo la Valle d'Aosta con il 94,4% di dosi già somministrate, in coda la Sardegna con il 65,9% di dosi somministrate.

Analizzando invece le fasce d'età vaccinate in Abruzzo, gli ultraottantenni diventano la prima fascia in assoluto con 24.118 somministrazioni di almeno una dose, seguita dalla fascia 50/59 anni con 23.119 somministrazioni. Sono invece 7229 gli ultranovantenni che sono già stati chiamati alla vaccinazione.