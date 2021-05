In Abruzzo più di 510 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate: sono l'86% di quelle ricevute

In base ai dati presenti sul portale del Governo per monitorare la campagna vaccinale, sono 514.819 le dosi somministrate

Sono 514.819 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo alle 17.30 del 7 maggio. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale. Si tratta dell'86% delle dosi ricevute complessivamente, pari a 598.350

La nostra regione è sopra la media nazionale di somministrazione di 1,3 punti percentuali. Nella graduatoria fra le regioni e province autonome in base alle percentuali di inoculazioni, l'Abruzzo è all'undicesimo posto. In cima troviamo la Liguria con l'89,9%, in coda la Sicilia con il 76,4%.

Analizzando invece le somministrazioni in base alle fasce d'età, in Abruzzo 130.939 dosi sono andate agli over 80, 29.297 ad over 90 e 106.136 a over 70. Segue la fascia d'età 60/69 anni con 94.066 inoculazioni. In Italia sono state somministrate 22.807.444 dosi.