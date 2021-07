In Abruzzo somministrate quasi 1,2 milioni di dosi di vaccino anti Covid: il 78,94% degli over 80 è immunizzato

Sono 1.194.580 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle ore 6 del 7 luglio. Il dato è disponibile e consultabile sul portale ufficiale del Governo dedicato al monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'89,7% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra Regione, pari a 1.331.099 in virtù delle forniture arrivate negli ultimi giorni dalla protezione civile nazionale.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale dello 0,4% per le percentuali di somministrazioni, mentre nella graduatoria delle regioni e province autonome si piazza all'ottavo posto. In vetta la Puglia con il 92,7% delle dosi già somministrate, in coda la Calabria all 85,5%.

Se si analizzano invece i dati in base alle fasce d'età, scopriamo che il 78,94% degli over 80 è completamente immunizzato (ha ricevuto due dosi o il vaccino monodose). Per gli over 70 la percentuale scende al 55,34% mentre per gli over 60 al 49,19%. Gli over 40 che hanno invece ricevuto una sola dose sono il 58,20%. L'Abruzzo raggiungerà l'immunità di gregge il 25 settembre.