In Abruzzo somministrate oltre 1.874 milioni di dosi di vaccino anti Covid: doppia dose per l'86,46% degli over 60

Sono 1.874.667 le dosi di vaccino anti Covid somministrate complessivamente in Abruzzo. Lo si apprende consultando il portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'83,2% delle dosi complessivamente ricevute dalla nostra regione, pari a 2.252.779 vaccini.

L'Abruzzo è di 3,2 punti percentuali la media nazionale di somministrazione e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di dosi somministrate si posiziona al terzultimo posto. In cima troviamo la Toscana con il 90,5% di dosi somministrate, in coda il Lazio all'82,2%.

Analizzando invece i dati relativi alle singole fasce d'età, in Abruzzo l'82,78% degli over 80 ha avuto entrambe le dosi di siero, l'88,85% degli over 70 e l'86,46% degli over 60. Sono invece il 74.98% gli over 40 che hanno completato il ciclo vaccinale, percentuale che sale al 79,37% per i giovani fra 20 e 29 anni.