Somministrate in Abruzzo 482.635 dosi di vaccino anti Covid: sono l'87,3% di quelle ricevute

La nostra Regione torna sopra la media nazionale di somministrazioni in base ai dati presenti sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale

Sono 482.635 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 21 del 4 maggio. È quanto si apprende consultando il portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'87,3% delle dosi complessivamente ricevute dalla nostra Regione, pari a 5512.770. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove forniture in base al programma della protezione civile nazionale.

L'Abruzzo è dello 0,2% sopra la media nazionale di somministrazione, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazione è al tredicesimo posto. In cima le Marche con il 90,5% delle dosi già inoculate, in coda la Sicilia con il 79,3%.

Se si analizzano invece le categorie vaccinate in Abruzzo, 128.059 dosi sono andate agli over 80, 28,540 a over 90 e 93.117 agli over 70. Seguono gli over 60 con 85.353 dosi inoculate. In Italia sono state somministrate complessivamente 21.572.011 dosi.