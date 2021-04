Vaccinazioni, in Abruzzo superata quota 430 mila somministrazioni: sono l'85,4% delle dosi ricevute

Sono 430.624 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 6 del 30 aprile. Lo si apprende consultando il portale ufficiale del Governo riguardante l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'85,4% delle dosi ricevute, pari a 504.020.

L'Abruzzo attualmente è sotto la media nazionale di somministrazione dell'1,2%. Andando ad analizzare la graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazione, la nostra regione è al quattordicesimo posto, in cima la Ligura con il 91% di dosi somministrate, in coda la Calabria con il 78,3%.

Analizzando invece le fasce d'età per somministrazioni, in Abruzzo sono state inoculate 124.011 dosi agli over 80, 27.493 agli over 90 e 71.752 agli over 70. Seguono gli over 60 con 70.534 dosi somministrate. In Italia complessivamente le somministrazioni sono state 19.419.815.