Somministrate quasi 1,1 milioni di dosi di vaccino anti Covid in Abruzzo: immunizzato il 76% degli over 80

Abruzzo a quota 1.093.671 dosi di vaccino anti Covid somministrate alle 6 del 28 giugno. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 91,8% delle dosi attualmente ricevute, pari a 1.191.376 in attesa dell'arrivo di nuove forniture per la settimana appena iniziata.

L'Abruzzo è dello 0,5% sopra la media nazionale di somministrazione e analizzando la graduatoria delle province autonome e regioni in base alle inoculazioni percentuali, è al quinto posto. In cima troviamo la Lombardia con il 93,7% delle dosi già somministrate, in coda la Calabria all'85,6%.

Analizzando invece l'andamento delle inoculazioni in base alle fasce d'età, in Abruzzo il 76,13% degli over 80 è immunizzato, il 49,39% degli over 70 ha completato la vaccinazione così come il 41,74% degli over 60. Anche il 32,54% degli over 50 è attualmene immunizzato. L'immunità di gregge nella nostra Regione sarà raggiunta il 30 settembre.